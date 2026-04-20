Maltempo Arabia Saudita, forti piogge nella provincia di Al Qassim: allagamenti a Buraydah | VIDEO

L’atmosfera in Arabia Saudita è interessata da un sistema meteorologico piovoso diffuso a partire da oggi e fino a venerdì 24 aprile, accompagnato da possibilità di temporali di intensità variabile, a tratti anche intensi, in diverse regioni del Regno. È prevista una rinnovata attività di cumulonembi su vasta scala, con effetti che si estenderanno a 12 regioni amministrative, con la possibilità di formazione di forti celle temporalesche a intervalli irregolari durante il giorno e la notte, aumentando così la probabilità di forti precipitazioni localizzate di breve durata. Prevista, inoltre, una significativa attività di correnti discendenti, che potrebbero sollevare polvere e sabbia in alcune zone.

Tra le aree più a rischio di forti piogge e fenomeni estremi c’è anche la provincia di Al Qassim, nel centro del Regno. Gli effetti del maltempo si sono già fatti sentire sulla città di Buraydah, dove le forti piogge, accompagnate anche da forti venti, hanno causato importanti allagamenti nelle strade, come dimostrano le immagini a corredo dell’articolo. Gli allagamenti hanno trascinato oggetti nelle strade e ostacolato la circolazione dei veicoli.