Maltempo Arabia Saudita, violenta grandinata ad Hail: “chicchi” grandi come uova creano il caos | VIDEO

Un violento temporale ha interessato oggi la regione di Hail, nel nord-ovest dell’Arabia Saudita, generando una devastante grandinata, accompagnata da forti piogge. Le immagini a corredo dell’articolo sono impressionanti: mostrano il paesaggio desertico trasformato in una distesa di acqua e ghiaccio, mentre chicchi di grandine di grosse dimensioni si schiantano al suolo cadendo come bombe dal cielo. In alcuni casi, la grandine ha raggiunto dimensioni di un uovo, con gravi effetti su auto e oggetti esterni. Gravi difficoltà anche sulle strade, trasformate in distese di bianco, ostacolando la circolazione. Le forti piogge hanno fatto il resto, creando allagamenti.

I violenti temporali continueranno fino a domenica

Temporali di intensità variabile interesseranno la maggior parte delle regioni dell’Arabia Saudita fino a domenica 19 aprile, con allerta per forti piogge, venti intensi e inondazioni improvvise, ha dichiarato il Centro Nazionale di Meteorologia (NCM). L’NCM ha affermato che le condizioni meteorologiche instabili porteranno precipitazioni da moderate a intense nelle principali regioni, tra cui Riyadh, Qassim, le Province di Confine Settentrionali e la Provincia Orientale, mentre anche Al Baha, Asir e Jazan dovrebbero essere interessate dalle piogge nello stesso periodo. I temporali saranno accompagnati da forti correnti discendenti che solleveranno polvere e sabbia, con velocità del vento superiori a 60km/h in alcune zone, oltre a grandine e onde alte lungo le aree costiere.

Le autorità hanno avvertito che le condizioni potrebbero causare una riduzione della visibilità e allagamenti localizzati, esortando i residenti alla prudenza.