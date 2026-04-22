Maltempo Arabia Saudita, violenta grandinata nella regione di Qassim: strade imbiancate e allagate | VIDEO

La regione di Qassim è finita nel mirino del maltempo più intenso in Arabia Saudita, colpita da un'intensa grandinata accompagnata da forti venti e piogge, che hanno creato non pochi disagi

Maltempo Arabia Saudita, violenta grandinata con forti piogge nella regione di Qassim

In Arabia Saudita, il Centro Nazionale di Meteorologia ha previsto che molte regioni del Regno continueranno a essere interessate nei prossimi giorni dalle piogge primaverili, solitamente caratterizzate da elevata intensità, frequenti fulmini, tuoni, temporali e talvolta forti grandinate, oltre a venti intensi. Il Centro ha previsto che queste piogge interesseranno Riyadh, Hafr al-Batin, la Provincia Orientale, le Province Unite del Nord e alcune zone di Mecca, Medina, Tabuk, Jazan, Asir, Al-Baha, Al-Jawf e le Province Unite del Nord, con intensità variabile.

Forte grandinata nella regione di Qassim

Come nei giorni scorsi, la regione di Qassim è finita nel mirino del maltempo più intenso. Come dimostrano le immagini a corredo dell’articolo, sull’area si è abbattuta una violenta grandinata che ha lasciato le strade imbiancate come fosse neve. In alcuni casi, i chicchi hanno raggiunto anche dimensioni notevoli, cadendo dal cielo con un fragoroso rumore. La grandine, inoltre, è stata accompagnata da forti raffiche di vento e intense piogge, che hanno contribuito a causare allagamenti nelle strade. In alcune zone, si sono formati veri e propri fiumi di acqua e ghiaccio nelle strade, che hanno reso difficoltosa, se non impossibile, la circolazione dei veicoli.

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