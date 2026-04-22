Maltempo Arabia Saudita, violenta grandinata nella regione di Qassim: strade imbiancate e allagate | VIDEO

In Arabia Saudita, il Centro Nazionale di Meteorologia ha previsto che molte regioni del Regno continueranno a essere interessate nei prossimi giorni dalle piogge primaverili, solitamente caratterizzate da elevata intensità, frequenti fulmini, tuoni, temporali e talvolta forti grandinate, oltre a venti intensi. Il Centro ha previsto che queste piogge interesseranno Riyadh, Hafr al-Batin, la Provincia Orientale, le Province Unite del Nord e alcune zone di Mecca, Medina, Tabuk, Jazan, Asir, Al-Baha, Al-Jawf e le Province Unite del Nord, con intensità variabile.

Forte grandinata nella regione di Qassim

Come nei giorni scorsi, la regione di Qassim è finita nel mirino del maltempo più intenso. Come dimostrano le immagini a corredo dell’articolo, sull’area si è abbattuta una violenta grandinata che ha lasciato le strade imbiancate come fosse neve. In alcuni casi, i chicchi hanno raggiunto anche dimensioni notevoli, cadendo dal cielo con un fragoroso rumore. La grandine, inoltre, è stata accompagnata da forti raffiche di vento e intense piogge, che hanno contribuito a causare allagamenti nelle strade. In alcune zone, si sono formati veri e propri fiumi di acqua e ghiaccio nelle strade, che hanno reso difficoltosa, se non impossibile, la circolazione dei veicoli.