Maltempo Arabia Saudita, violenta tempesta di vento con pioggia e grandine nella regione di Qassim: danni e disagi | VIDEO

Un forte maltempo sta interessando diverse zone dell’Arabia Saudita. Temporali di intensità da moderata a forte sono previsti nella Provincia Orientale, a Riyadh, La Mecca, Medina, Qassim, Hail, Tabuk, Asir e Jazan. Previsti, inoltre, venti forti con sollevamento di polvere che potrebbero ridurre la visibilità a quasi zero in diverse zone. Emessa allerta per inondazioni improvvise e grandine nelle aree citate. Gli effetti di questa allerta meteo si sono manifestati nel maltempo che ha colpito la regione di Qassim, nel centro dell’Arabia Saudita, sferzata da una forte tempesta di vento, accompagnata da pioggia e grandine. Le forti raffiche di vento hanno abbattuto pali e rovesciato veicoli di grosse dimensioni sulle strade, causando grossi disagi.

Pioggia e grandine hanno contribuito a complicare la situazione sulle strade, causando allagamenti. In alcuni casi, le grandinate sono state talmente intense da cambiare drasticamente il paesaggio, che da desertico si è trasformato in una distesa di bianco, testimonianza della violenza dei fenomeni, come dimostrano le immagini a corredo dell’articolo.