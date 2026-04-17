Maltempo Argentina, forti piogge a Santa Rosa: strade sommerse dall’acqua e danni | VIDEO

Un nubifragio ha rapidamente allagato ampie zone delle strade in diversi quartieri della città di Santa Rosa, nella provincia di La Pampa, in Argentina. L’improvviso acquazzone ha sovraccaricato il sistema di drenaggio e alcuni canali sono straripati. Rami, immondizia e un traffico insolitamente intenso hanno destato preoccupazione tra i residenti, a pochi giorni da un’altra tempesta che ha causato ingenti danni in città. Si segnalano anche linee elettriche cadute. Testimoni oculari hanno segnalato vetri rotti e allagamenti in alcune parti della Scuola 27 nel quartiere di Butaló.

Blackout

Il temporale ha causato l’interruzione di corrente in alcune sottostazioni elettriche, con conseguenti interruzioni di corrente in diverse zone della città. La Popular Electricity Cooperative (CPE) sta già lavorando per ripristinare il servizio.

Tutti i settori operativi del Comune stanno lavorando in coordinamento con la Protezione Civile Provinciale, i Vigili del Fuoco e la Polizia per assistere le famiglie colpite e sgomberare le strade pubbliche. Il personale del Servizio Trasporti e Servizi Urbani Comunali (EMHSU), del Servizio Trasporti e Trasporto Urbano Comunale (EMTU), del Dipartimento per lo Sviluppo Sociale e della Polizia Stradale è dispiegato sulle strade.