Maltempo Balcani, neve e gelo al passo Petrohan: pieno inverno nel cuore della primavera | FOTO

Il passo Petrohan, valico montano situato nella catena dei Balcani occidentali in Bulgaria e collegamento tra la regione di Sofia e quella di Montana, è tornato in pieno inverno nel cuore della primavera. Una nevicata intensa sta interessando la zona, dove le temperature sono scese fino a -1 grado e la neve ha già raggiunto i 20–30 centimetri ai lati della carreggiata. Le condizioni sono rese ancora più difficili dal vento, che provoca accumuli e riduce la visibilità, mentre in alcuni tratti la strada risulta ghiacciata. Sul posto sono in azione diversi mezzi spazzaneve che lavorano senza sosta per mantenere la viabilità, ma la situazione resta complessa e in continua evoluzione.

La Protezione Civile invita alla massima prudenza: è fortemente sconsigliato affrontare il passo con pneumatici estivi. È inoltre in vigore il divieto di transito per i mezzi pesanti oltre le 12 tonnellate. In alcune aree si segnala anche la presenza di nebbia fitta, che complica ulteriormente la circolazione. La polizia presidia gli accessi per gestire il traffico, dopo che alcuni veicoli sono rimasti bloccati lungo il percorso.