Maltempo Basilicata, emergenza frana a Trivigno: comunità isolata | FOTO

Il Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, è stato oggi a Trivigno (Potenza) insieme all’assessore regionale alle Infrastrutture, Pasquale Pepe e al sindaco Marco Guarini “per un sopralluogo lungo una delle arterie interessate da una frana che ha isolato la comunità“. “Ci troviamo di fronte – ha scritto il Presidente lucano sui social – a una vera emergenza: trasporti interrotti e gravi difficoltà anche per i soccorsi. Per questo abbiamo già attivato la Provincia, i tecnici regionali e la Protezione Civile, con l’obiettivo di garantire un intervento immediato e assicurare ai cittadini una risposta rapida, concreta ed efficace, come già avvenuto per la strada comunale. Come Regione Basilicata siamo al lavoro su due fronti: da un lato riaprire al più presto un passaggio, dall’altro avviare l’intervento definitivo. Nei prossimi giorni – ha concluso Bardi – mi recherò anche negli altri territori colpiti: non lasceremo indietro nessuno”.