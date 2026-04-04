Maltempo Basilicata, esondazioni del fiume Basento a Pisticci: il Comune chiede lo stato di calamità | FOTO

“Le straordinarie precipitazioni degli ultimi giorni hanno provocato l’esondazione del Basento in più tratti del territorio di Pisticci”, nel Materano. “L’acqua ha allagato ettari di terreni agricoli, causando danni alle produzioni e, in alcuni casi, agli impianti produttivi, in particolare nel comparto frutticolo. Le criticità hanno interessato anche altre attività economiche e proprietà private nelle aree colpite”, si legge in una nota del Comune. “Pur senza entrare, in questa fase, nelle valutazioni relative alla gestione degli invasi presenti sul territorio regionale, è necessario ribadire che un settore vitale per la nostra economia come quello agricolo, già messo a dura prova dall’aumento dei costi di produzione e dalla crescente competitività dei mercati, merita oggi più che mai attenzione e tutela”.

“Subito dopo Pasqua il Comune di Pisticci avvierà una ricognizione puntuale dei danni subiti dalle aziende agricole del territorio, sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo. L’obiettivo è chiedere alla Regione Basilicata il riconoscimento dello stato di calamità e l’attivazione di misure a sostegno delle imprese colpite”, conclude la nota.

L’appello del sindaco

“Ci troviamo di fronte a una situazione seria che colpisce uno dei settori più importanti della nostra economia – dice il sindaco, Domenico Albano – in queste ore siamo in costante contatto con le aziende agricole del territorio per raccogliere le prime segnalazioni e avere un quadro il più possibile puntuale dei danni. È necessario che venga riconosciuto lo stato di calamità, affinché si possano attivare strumenti adeguati a sostenere le imprese colpite”.

Inoltre, proseguirà il monitoraggio delle ulteriori criticità che hanno interessato attività produttive e proprietà private nelle zone colpite. Gli aggiornamenti saranno condivisi anche attraverso il coinvolgimento diretto delle associazioni di categoria.

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