Maltempo Basilicata, resta chiusa la ex statale 168 nel Vulture Melfese

La Provincia di Potenza ha redatto una relazione sulla viabilità di propria competenza dopo le piogge intense dei giorni tra la fine di marzo e l’inizio di aprile da cui sono scaturiti fenomeni di dissesto diffusi su gran parte della rete viaria. Ciò richiede interventi d’urgenza per garantire la pubblica incolumità. Resta chiusa al transito la ex strada statale 168, a Venosa, già interdetta nei giorni di forti precipitazioni per i quali è stato dichiarato lo stato di calamità in quattro regioni, tra cui la Basilicata. Si tratta di una strada importante al servizio del Vulture Melfese.

Per riportarla in condizioni di sicurezza, la Provincia stima un investimento complessivo di circa 950.000 euro. Il progetto tecnico prevede la rimozione della pavimentazione danneggiata e lo scavo di fondazione; la realizzazione di una paratia in cemento armato a valle per stabilizzare la piattaforma stradale; il rifacimento del manto stradale, con installazione di nuove barriere di sicurezza e completamento della segnaletica. La perizia completa dei tecnici dell’ente sarà trasmessa alla Regione Basilicata per chiedere un supporto economico in modo da affrontare queste ulteriori necessità.

“Siamo consapevoli che questa arteria rappresenti un collegamento strategico per l’area – ha reso noto la Provincia – e per questo solleciteremo la Regione affinché inserisca questo intervento tra le priorità assolute nel piano delle emergenze”.

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