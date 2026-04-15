Maltempo Bisceglie, 12enne morta schiacciata da albero: 5 indagati

Una tragedia che ha scosso profondamente la comunità di Bisceglie è ora al centro di un’inchiesta giudiziaria. La Procura di Trani ha iscritto 5 persone nel registro degli indagati con l’ipotesi di concorso in omicidio colposo per la morte della giovane Alicia Amoruso, la 12enne rimasta uccisa lo scorso 13 aprile dopo essere stata travolta da un albero abbattuto dal forte vento. L’incidente è avvenuto nei pressi della scuola media “Monterisi”, frequentata dalla ragazza. Secondo quanto emerso, il cedimento dell’albero sarebbe stato causato dalle avverse condizioni meteorologiche che hanno colpito la zona in quelle ore.

Nel registro degli indagati figurano 4 dipendenti del Comune di Bisceglie e il rappresentante legale della ditta incaricata della gestione e manutenzione del verde pubblico. Si tratta di un atto dovuto, necessario per consentire lo svolgimento degli accertamenti tecnici irripetibili, tra cui l’autopsia sul corpo della giovane vittima. Gli inquirenti stanno cercando di chiarire eventuali responsabilità, verificando se vi siano state omissioni o negligenze nelle attività di controllo e manutenzione degli alberi, che possano aver contribuito al verificarsi della tragedia. Intanto, il luogo dell’incidente si è trasformato in un punto di raccoglimento e dolore. Numerosi cittadini si stanno recando sul posto per lasciare fiori, peluche e messaggi, in memoria di Alicia.