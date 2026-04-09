Maltempo Bulgaria: fulmine colpisce aereo vicino Varna durante un violento temporale | FOTO

La fusoliera metallica agisce come uno schermo che distribuisce la carica lungo tutta la superficie esterna

Maltempo Bulgaria fulmine colpisce aereo

Momenti di tensione all’aeroporto di Varna, in Bulgaria, dove un aereo cargo Boeing 747-443 della compagnia Atlas Air è stato colpito da un fulmine durante le fasi di decollo. Nonostante l’impatto, l’equipaggio è riuscito a mantenere il pieno controllo del velivolo e l’incidente si è concluso senza danniferiti. Secondo le autorità aeronautiche, l’aereo è entrato in una zona con intensa attività temporalesca subito dopo il decollo. L’evento non è raro: i moderni velivoli sono costruiti per resistere ai fulmini e la loro struttura consente alla scarica elettrica di attraversare il corpo dell’aereo senza compromettere i sistemi di bordo. Il Boeing ha proseguito regolarmente il volo dopo una breve verifica tecnica.

Flightradar aereo colpito da fulmine

Il principio che impedisce agli aerei di uscire indenni al contatto con i fulmini è quello della cosiddetta gabbia di Faraday. In pratica, la fusoliera metallica (o con strati conduttivi nei compositi) si comporta come un involucro conduttore chiuso: la carica del fulmine si distribuisce e scorre sulla superficie esterna e il campo elettrico all’interno rimane praticamente nullo, schermando cabina e sistemi.

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