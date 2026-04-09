Maltempo Bulgaria: fulmine colpisce aereo vicino Varna durante un violento temporale | FOTO

Momenti di tensione all’aeroporto di Varna, in Bulgaria, dove un aereo cargo Boeing 747-443 della compagnia Atlas Air è stato colpito da un fulmine durante le fasi di decollo. Nonostante l’impatto, l’equipaggio è riuscito a mantenere il pieno controllo del velivolo e l’incidente si è concluso senza danni né feriti. Secondo le autorità aeronautiche, l’aereo è entrato in una zona con intensa attività temporalesca subito dopo il decollo. L’evento non è raro: i moderni velivoli sono costruiti per resistere ai fulmini e la loro struttura consente alla scarica elettrica di attraversare il corpo dell’aereo senza compromettere i sistemi di bordo. Il Boeing ha proseguito regolarmente il volo dopo una breve verifica tecnica.

Il principio che impedisce agli aerei di uscire indenni al contatto con i fulmini è quello della cosiddetta gabbia di Faraday. In pratica, la fusoliera metallica (o con strati conduttivi nei compositi) si comporta come un involucro conduttore chiuso: la carica del fulmine si distribuisce e scorre sulla superficie esterna e il campo elettrico all’interno rimane praticamente nullo, schermando cabina e sistemi.