Maltempo Bulgaria: piogge torrenziali colpiscono Breste e Komoshtitsa, esondazioni e danni nel nord-ovest | VIDEO

Nelle ultime 48 ore piogge intense hanno colpito diversi villaggi nel nord-ovest della Bulgaria. A Breste le precipitazioni di sabato hanno fatto esondare i corsi d’acqua locali, allagando strade, cortili e scantinati. Gli spostamenti sono rimasti difficili e i danni alle proprietà sono ancora in corso di valutazione. Più a est, il fiume Rositsa, che attraversa le province di Gabrovo e Veliko Tarnovo, ha registrato un aumento significativo del livello. Gli affluenti lo alimentano rapidamente in caso di piogge abbondanti. La Protezione Civile sta monitorando la situazione per prevenire esondazioni nei centri abitati lungo il corso del fiume.

A Komoshtitsa, sempre nel nord-ovest, le piogge torrenziali hanno sommerso strade e campi. I vigili del fuoco sono intervenuti per pompare l’acqua e assistere la popolazione. Non è la prima volta. Negli ultimi anni la Bulgaria ha affrontato eventi alluvionali simili, spesso causati da perturbazioni stazionarie e aggravati da infrastrutture idrauliche che faticano a reggere precipitazioni così concentrate.