Maltempo Calabria, chiesto lo stato di calamità per il comparto agricolo dell’Alto Ionio

Maltempo Calabria, la zona dell’Alto Ionio è stata duramente colpita dagli eventi dell’1 aprile, "con pesanti ripercussioni sulle attività produttive del settore primario"

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La Regione Calabria “ha deliberato la richiesta di riconoscimento dello stato di calamità naturale limitatamente al comparto agricolo nei comuni dell’Alto Ionio colpiti dai violenti eventi meteorologici dello scorso 1 aprile”. Lo ha annunciato l’ufficio stampa, evidenziando che “la Giunta regionale ha formalizzato la richiesta al Governo nazionale a seguito dei gravi danni subiti dagli imprenditori agricoli del territorio, con pesanti ripercussioni sulle attività produttive del settore primario”. “Siamo intervenuti con tempestività – dichiara l’assessore regionale all’Agricoltura, Gianluca Galloper dare una risposta concreta agli imprenditori agricoli dell’Alto Ionio duramente colpiti dagli eventi dell’1 aprile. Questa richiesta rappresenta un passaggio fondamentale per ottenere le risorse necessarie a sostenere il settore e accompagnare le aziende nel percorso di ripresa”.

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