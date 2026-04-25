Maltempo Cina, tempesta di grandine a Kunming: danni a case e aeroporto | VIDEO

La città di Kunming nella provincia dello Yunnan, in Cina, è stata colpita da una violenta tempesta di grandine che ha provocato ingenti danni in diverse zone. La tempesta, caratterizzata da grandine di grandi dimensioni, ha danneggiato gravemente tetti e case, mentre l’aeroporto internazionale di Kunming Changshui è stato invaso dall’acqua piovana. Questo fenomeno meteorologico inaspettato ha sorpreso residenti e visitatori. La tempesta, iniziata nelle ore serali, è rapidamente aumentata di intensità, con grandine delle dimensioni di piccole biglie che è caduta su tutta la città. I video che circolano online mostrano la grandine che colpisce i tetti, danneggiandoli gravemente e, in alcuni casi, distruggendoli completamente. L’intensità della tempesta ha causato danni anche alle abitazioni, con molte case che hanno subito infiltrazioni d’acqua dovute ai tetti danneggiati.

Un testimone, che ha registrato un video dei danni, ha riferito di aver visto una distruzione estesa, soprattutto nelle zone suburbane. Nel video, i residenti corrono per proteggere le loro proprietà dall’assalto di ghiaccio.

Disagi all’aeroporto internazionale di Kunming Changshui

Anche l’Aeroporto Internazionale di Kunming Changshui, uno degli hub di trasporto più trafficati della regione, è stato pesantemente colpito dalla tempesta. Le immagini post-tempesta mostrano l’acqua che scivola dai soffitti e allaga i pavimenti all’interno del terminal. Ciò ha causato notevoli disagi, con i viaggiatori che hanno dovuto affrontare ritardi mentre i team di manutenzione cercavano di risolvere il problema dei danni causati dall’acqua.

Le autorità locali hanno riferito che le operazioni presso l’aeroporto sono state temporaneamente sospese mentre venivano effettuate riparazioni per limitare i danni causati dall’acqua.

Le conseguenze e la risposta immediata

Successivamente alla tempesta, sono stati inviati squadroni di emergenza nelle aree colpite per valutare i danni e aiutare con i lavori di recupero. Il governo locale ha promesso assistenza. I team di soccorso stanno lavorando per fornire rifugi temporanei e beni di prima necessità ai residenti sfollati. La pioggia intensa e la grandine hanno causato allagamenti locali, bloccando strade e rendendo difficile per i soccorritori raggiungere tutte le aree colpite. Sebbene le autorità locali siano ancora in fase di valutazione completa dell’entità dei danni, è evidente che i residenti di Kunming dovranno affrontare una lunga strada verso la ripresa.

Guardando al futuro

Con la ripresa di Kunming e di altre città della provincia dello Yunnan, i residenti chiedono misure più forti per prevenire i danni causati da future tempeste. Le normative edilizie potrebbero essere riviste e potrebbero essere necessari miglioramenti infrastrutturali per proteggere le aree vulnerabili da eventi meteorologici simili. Nel frattempo, le autorità invitano i cittadini a rimanere informati e a essere pronti per eventuali anomalie climatiche future. In seguito a questo evento devastante, i cittadini di Kunming si stanno unendo per sostenersi a vicenda.