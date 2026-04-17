Maltempo Cina, violenta tempesta di sabbia nello Xinjiang: raffiche di oltre 120km/h a Kuitun | VIDEO

Kuitun, città-contea nello Xinjiang, provincia del nord-ovest della Cina, è stata colpita nel pomeriggio locale di oggi, venerdì 17 aprile, da una violenta tempesta di sabbia. Le raffiche di vento hanno raggiunto brevemente i 122km/h e la visibilità è scesa a meno di 200 metri. Le immagini a corredo dell’articolo mostrano un’atmosfera quasi spettrale, con l’ululato del vento e il cielo che presentava sfumature di arancione, quasi marziane, con scarsa visibilità. Inoltre, l’Osservatorio Meteorologico della contea di Shaya ha emesso un’allerta gialla per tempesta di sabbia, con visibilità minima inferiore a 1000 metri.

Un fulmine provoca un incendio a Lipu

Spostandoci nel capo opposto della Cina, nella provincia sudorientale del Guangxi, un fulmine ha provocato un incendio a Lipu, come mostrano le immagini. Diverse squadre di Vigili del Fuoco sono intervenute per contenere e spegnere le fiamme, che si erano propagate rapidamente.