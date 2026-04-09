Maltempo Cina, violenti temporali causano danni nello Jiangxi: forti venti e piogge a Nanchang | VIDEO

Nel pomeriggio di giovedì 9 aprile, forti temporali hanno interessato il nord dell’Hunan e il nord del Jiangxi, nella Cina sudorientale, con un sospetto tornado che ha colpito Pingjiang, nell’Hunan. Forti venti e piogge intense hanno colpito Nanchang, nella provincia di Jiangxi, come dimostrano le immagini a corredo dell’articolo. Le notizie che arrivano dalle due province parlano anche di grandinate, danni alle abitazioni e agli alberi e disagi nella circolazione stradale a causa delle condizioni meteorologiche avverse. Il Centro Meteorologico Nazionale ha emesso un’allerta blu per piogge intense, un’allerta blu per forti fenomeni convettivi, un’allerta blu per venti forti e un’allerta gialla per nebbia fitta a partire dalle ore 18:00 del 9 aprile. Interessate soprattutto le province orientali del Paese.

Maltempo Cina, forti piogge e venti a Nanchang, nella provincia dello Jiangxi