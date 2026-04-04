Maltempo Colombia, Medellín travolta dalle piogge: esondazioni e vittime nel Venerdì Santo | VIDEO

Medellín è stata colpita da violente piogge nel pomeriggio del 3 aprile, trasformando il Venerdì Santo in una giornata segnata da emergenze e tragedie. Le precipitazioni intense hanno provocato l’esondazione di diversi corsi d’acqua e il collasso del sistema di drenaggio urbano, causando inondazioni in varie zone della città colombiana, in particolare nel settore nordorientale. I quartieri della comuna 3 di Manrique, tra cui Manrique Las Granjas e Manrique Jardín, sono stati tra i più colpiti: le strade si sono trasformate in fiumi in piena, trascinando motociclette e veicoli e paralizzando la mobilità. Il trasporto pubblico ha subito interruzioni in diverse aree della Valle de Aburrá, aggravando ulteriormente la situazione.

Il bilancio, ancora provvisorio, parla di numerose famiglie colpite e ingenti danni materiali a case, infrastrutture e mezzi. Le autorità locali, insieme ai soccorritori, sono al lavoro per valutare l’entità dei danni e fornire assistenza alle persone coinvolte, mentre si attende un rapporto ufficiale con dati più precisi. La tragedia più grave si è verificata nel quartiere San José de la Cima, dove un bambino di 5 anni ha perso la vita. Secondo le prime ricostruzioni, il piccolo si trovava in casa quando una parete è crollata a causa della pressione dell’acqua, dopo l’esondazione della quebrada La Maquiana. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco e gli operatori della gestione del rischio, impegnati a evitare ulteriori vittime.