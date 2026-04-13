Maltempo, crollo del ponte sul Trigno: ancora senza esito le ricerche del disperso

Continuano senza esito le ricerche di Domenico Racanati, 53 anni, di Bisceglie, disperso dal 2 aprile in seguito al crollo del ponte sul fiume Trigno lungo la Strada Statale 16 Adriatica, nel territorio di Montenero di Bisaccia, a causa del maltempo. A 11 giorni dall’evento, non emergono ancora sviluppi nonostante l’imponente dispositivo di soccorso attivato tra fiume e mare. Le operazioni, coordinate dalla Guardia Costiera, vedono impegnate unità navali nelle aree a basso fondale, mentre i Vigili del Fuoco hanno operato anche sotto la campata del ponte crollato, alla ricerca di possibili tracce.

Nei giorni scorsi sono intervenuti anche i sommozzatori della Guardia Costiera, che hanno ispezionato i fondali tra la foce del fiume Trigno e il litorale adriatico. Determinante, finora, solo il ritrovamento della targa del veicolo, recuperata il 3 aprile e rimasta impigliata nella vegetazione presso un pilone del ponte. Da allora, nessun altro elemento utile al ritrovamento dell’auto o del disperso.

Le ricerche risultano particolarmente difficili a causa della forte corrente del fiume, della presenza di fango e detriti che riducono drasticamente la visibilità e rendono complesse le operazioni subacquee. Per le verifiche sul fondale viene impiegata anche strumentazione sonar per la mappatura dell’area interessata.