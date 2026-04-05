Maltempo: dal 31 marzo 2.100 interventi dei Vigili del Fuoco tra Abruzzo, Molise e Puglia

L’ondata di maltempo che dal 31 marzo ha sferzato il Centro/Sud Italia ha richiesto un impegno massiccio del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, con oltre 2.100 interventi effettuati in pochi giorni. La situazione è risultata critica soprattutto in Abruzzo, Molise e Puglia, dove le squadre stanno lavorando incessantemente per far fronte ai danni causati da forti raffiche di vento, piogge torrenziali e nevicate tardive. Oggi, nel giorno di Pasqua, il dispositivo di soccorso conta 552 vigili del fuoco e 184 automezzi operativi sul campo.

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