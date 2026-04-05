Maltempo, devastante alluvione a Makhachkala: piogge torrenziali paralizzano la città russa | VIDEO

Nella giornata del 5 aprile 2026, la città di Makhachkala, capitale della repubblica russa del Dagestan, è stata colpita da un’ondata di maltempo eccezionale che ha causato gravi allagamenti in diverse aree urbane. Le precipitazioni intense e persistenti hanno rapidamente saturato il sistema di drenaggio cittadino, trasformando strade e quartieri in veri e propri fiumi. Il fenomeno si è sviluppato in poche ore, cogliendo di sorpresa residenti e autorità locali. Le immagini mostrano un contesto urbano completamente sopraffatto dall’acqua, con infrastrutture incapaci di reggere l’impatto di eventi meteorologici così violenti. L’episodio riaccende il dibattito sulla vulnerabilità delle città a fenomeni climatici estremi sempre più frequenti.

Caos, corrente e pericolo

Il video circolato sui social documenta in modo diretto e impressionante la gravità della situazione. Si osservano automobili parzialmente o completamente sommerse, alcune delle quali trascinate dalla forza della corrente lungo le strade trasformate in torrenti improvvisi. L’acqua appare torbida e in rapido movimento, segno di un flusso non solo superficiale ma alimentato da accumuli consistenti. Alcuni cittadini tentano di mettersi in salvo attraversando zone allagate con difficoltà evidenti, mentre altri osservano la scena dai piani superiori degli edifici. Si notano anche tombini saltati e detriti trasportati dall’acqua, elementi che aumentano il rischio per chi si trova all’esterno. Le immagini trasmettono una sensazione di urgenza e pericolo, evidenziando quanto rapidamente la situazione sia degenerata.

Infrastrutture sotto pressione e criticità urbane

L’evento ha messo in luce limiti strutturali importanti nella gestione delle acque piovane. Il sistema fognario e di drenaggio urbano non è riuscito a smaltire il volume eccezionale di pioggia, causando accumuli immediati e diffusi. Molte strade risultano impraticabili, con ripercussioni sulla mobilità e sui servizi di emergenza. Le autorità locali sono intervenute per monitorare le zone più colpite e avviare operazioni di drenaggio, ma la rapidità dell’evento ha reso complesso il contenimento iniziale. Situazioni simili evidenziano la necessità di investimenti infrastrutturali mirati e di piani di emergenza più efficaci, soprattutto in aree urbane soggette a fenomeni meteorologici intensi.

Eventi estremi sempre più frequenti

L’alluvione di Makhachkala si inserisce in un contesto globale caratterizzato da un aumento degli eventi estremi. Piogge torrenziali concentrate in brevi periodi stanno diventando sempre più comuni, mettendo sotto pressione città e territori non sempre preparati ad affrontarle. La resilienza urbana diventa una priorità, soprattutto in regioni dove la crescita urbana non è stata accompagnata da adeguati sistemi di prevenzione. Mentre si valutano i danni, resta evidente che fenomeni come questo potrebbero non essere più eccezioni, ma parte di una nuova normalità.