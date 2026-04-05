Maltempo devastante in Angola: almeno 15 morti e migliaia di sfollati

Le piogge torrenziali che si sono abbattute sull’Angola hanno provocato una grave emergenza umanitaria, con un bilancio provvisorio di almeno 15 vittime. Secondo quanto riferito dai servizi di emergenza locali, dodici persone hanno perso la vita nella città costiera di Benguela, mentre altre tre vittime sono state registrate nella capitale Luanda. I dati, diffusi dai vigili del fuoco, sono ancora preliminari e potrebbero aggravarsi con il proseguire delle operazioni di soccorso. Le precipitazioni, intense e persistenti per diverse ore, hanno colto di sorpresa molti residenti, rendendo difficile la messa in sicurezza tempestiva delle aree più vulnerabili.

Inondazioni improvvise e città paralizzate

Le forti piogge hanno provocato inondazioni improvvise che hanno rapidamente sommerso strade, quartieri e principali arterie urbane. A Luanda e Benguela, l’acqua ha invaso intere zone residenziali, paralizzando il traffico e interrompendo numerosi servizi essenziali. Le infrastrutture hanno subito danni significativi, con reti stradali compromesse e difficoltà nell’accesso ai soccorsi. La violenza delle precipitazioni ha evidenziato ancora una volta la fragilità di alcune aree urbane, spesso prive di sistemi di drenaggio adeguati per affrontare eventi meteorologici di tale intensità.

Migliaia di sfollati e operazioni di soccorso

Circa 4.000 abitazioni sono state allagate, costringendo migliaia di persone ad abbandonare le proprie case. Le autorità hanno avviato operazioni di evacuazione su larga scala, cercando di mettere in sicurezza i residenti nelle zone più colpite. Molti sfollati sono stati trasferiti in strutture temporanee, mentre squadre di emergenza continuano a lavorare senza sosta per assistere la popolazione e valutare i danni. La situazione resta critica, con il rischio di ulteriori disagi legati alle condizioni igieniche e alla mancanza di servizi di base nelle aree alluvionate.

Una crisi che evidenzia vulnerabilità strutturali

L’evento mette in luce problemi strutturali già noti nel Paese, tra cui l’urbanizzazione rapida e non pianificata e la carenza di infrastrutture adeguate. Le autorità locali e le organizzazioni umanitarie stanno monitorando l’evolversi della situazione, mentre cresce la preoccupazione per possibili nuove ondate di maltempo. La tragedia rappresenta un duro colpo per le comunità colpite e riaccende il dibattito sulla necessità di interventi urgenti per migliorare la resilienza urbana e la gestione delle emergenze climatiche in Angola.