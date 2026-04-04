Maltempo devastante tra Afghanistan e Pakistan: 121 morti in due settimane

Piogge torrenziali, tempeste e inondazioni hanno provocato la morte di 121 persone in due settimane in Afghanistan e Pakistan. Lo hanno indicato le agenzie di gestione delle catastrofi di questi due Paesi. “Dal 26 marzo, 77 persone sono state uccise e 137 ferite in tutto il Paese a causa della pioggia e delle inondazioni”, ha dichiarato alla France Presse il portavoce dell’Andma (Autorità nazionale per la gestione delle catastrofi) in Afghanistan, Mohammad Yousuf Hammad. Nelle ultime 48 ore, “26 persone sono morte a causa di piogge, inondazioni, frane o fulmini” in diverse province di questo Paese dell’Asia centrale, ha aggiunto. In Pakistan, al confine con l’Afghanistan, il maltempo ha provocato 44 morti dal 20 marzo, secondo le autorità.

Il bilancio terribile

Almeno 32 persone sono morte nella provincia settentrionale di Khyber Pakhtunkhwa dal 25 marzo, ha precisato alla France Presse l’Agenzia provinciale per le situazioni di emergenza. E nella provincia del Belucistan, nel sud-ovest del Pakistan, il bilancio è di dodici morti dal 20 marzo. Tra le ultime vittime in Afghanistan figura un bambino di quattro anni che stava giocando all’aperto. È stato trascinato via da una piena improvvisa nella provincia di Ghazni, nel sud-est del Paese, secondo la polizia provinciale.