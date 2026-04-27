Maltempo estremo in Cina: piogge record sommergono il Guangxi | DATI

La regione autonoma del Guangxi, nel Sud della Cina, sta affrontando una violenta ondata di maltempo che, tra la mattina di domenica ora locale e la giornata di lunedì, ha scaricato una quantità eccezionale di pioggia su gran parte del territorio. La città di Qinzhou è diventata l’epicentro di questa crisi meteorologica, subendo precipitazioni classificate come straordinariamente pesanti che hanno paralizzato i centri urbani e le aree rurali circostanti. Il dipartimento meteorologico del Guangxi ha documentato accumuli record che hanno superato ogni previsione stagionale, innescando una risposta immediata da parte della protezione civile e dei servizi di emergenza.

Dati record e picchi di precipitazione a Qinzhou

Secondo i dati ufficiali diffusi dal servizio meteorologico del Guangxi, l’accumulo massimo di pioggia è stato registrato nella città di Jiulong, nel distretto di Qinnan, dove sono caduti ben 362,2 mm di pioggia. Un dato particolarmente allarmante riguarda l’intensità oraria della precipitazione, che ha raggiunto il picco di 143,3 mm intorno alle 4 di lunedì mattina nella stessa località. Tra le 6 e le 8 di lunedì ora locale, l’area urbana di Qinzhou e i comuni limitrofi hanno registrato oltre 200 mm di pioggia in sole 2 ore. Questa incredibile massa d’acqua ha causato ristagni idrici severi, portando le autorità a mantenere l’allerta rossa per gran parte della mattinata. Le rilevazioni effettuate tra le 9 e le 10 hanno confermato la persistenza del fenomeno con ulteriori accumuli significativi in diverse zone industriali e distretti periferici.

Interventi di soccorso e gestione dell’emergenza

Il dipartimento dei Vigili del Fuoco di Qinzhou è entrato in azione dalle prime ore dell’alba per rispondere alle numerose chiamate di emergenza dei residenti rimasti intrappolati dall’innalzamento delle acque. Entro le ore 11 di lunedì, le squadre di soccorso avevano già gestito 23 interventi critici legati agli allagamenti, impiegando un contingente di 150 operatori e 25 mezzi antincendio. Grazie a queste operazioni, 30 persone sono state tratte in salvo e messe al sicuro.

Il dipartimento municipale per il controllo delle inondazioni ha attivato una risposta di emergenza di Livello III, coordinando gli sforzi tra i vari distretti e le unità membri per rafforzare le difese idrauliche. Anche il centro idrologico costiero del Guangxi ha emesso un’allerta blu, avvertendo del rischio di piene imminenti in diversi corsi d’acqua minori del distretto di Qinnan.

Evoluzione meteo e situazione attuale

Nel corso del pomeriggio di lunedì, la perturbazione ha iniziato a muoversi verso Sud/Est, attraversando la parte meridionale del distretto di Qinnan. Sebbene siano stati previsti ulteriori rovesci accompagnati da fulmini e forti raffiche di vento, la situazione nelle aree urbane ha mostrato i primi segnali di miglioramento. L’Ufficio per la Gestione delle Emergenze di Qinzhou ha confermato che la pioggia è cessata nel centro città, permettendo al sole di farsi strada tra le nubi e favorendo il graduale deflusso delle acque.

Alle ore 16 di lunedì ora locale, i bollettini ufficiali indicavano che gran parte delle allerte rosse a Qinzhou erano state revocate, sebbene rimanessero in vigore alcuni avvisi per temporali e fulmini. Attualmente, solo l’area di Fangchenggang rimane sotto allerta rossa, mentre i servizi di emergenza restano in prima linea per monitorare eventuali rischi residui di frane o disastri geologici nelle zone rurali più fragili.