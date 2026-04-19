Maltempo Europa, temporali e grandinate estreme: Svizzera e Germania colpite da chicchi giganti e disagi

Nel pomeriggio una serie di violenti temporali ha colpito il nord-est di Frauenfeld, in Svizzera, accompagnata da intense grandinate che hanno imbiancato strade e campi in pochi minuti. Le precipitazioni si sono abbattute con notevole intensità, causando disagi alla circolazione e creando condizioni difficili per gli automobilisti. Nello stesso arco di tempo, forti temporali si sono sviluppati anche sulla Svizzera centrale, dove sono stati segnalati rovesci di forte intensità e una marcata attività elettrica. In alcune località la pioggia è stata accompagnata da grandine, con accumuli al suolo tali da ricordare un leggero manto nevoso, sebbene concentrato in brevi lassi di tempo.

Il fronte temporalesco ha interessato anche la Germania, dove l’atmosfera particolarmente instabile ha favorito lo sviluppo di celle molto energiche. Qui i temporali hanno dato origine a grandinate violente, con chicchi di dimensioni significative in grado di danneggiare veicoli, tetti e colture. In diverse aree sono state segnalate scene impressionanti, con strade coperte di ghiaccio e interventi dei servizi di emergenza per mettere in sicurezza le zone più colpite.

La Protezione Civile invita la popolazione a prestare attenzione in caso di nuovi temporali nelle prossime ore, evitando spostamenti non indispensabili durante i fenomeni più intensi e mettendo al riparo veicoli e oggetti sensibili ai danni da grandine.