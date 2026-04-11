Maltempo, forti piogge in Arabia Saudita: inondazioni ad Abha | VIDEO

Maltempo Arabia Saudita, corsi d’acqua ingrossati e strade trasformate in fiumi a causa delle piogge che hanno colpito Abha, città nella provincia di Asir

Forti piogge in Arabia Saudita, inondazioni ad Abha

Il Centro Nazionale di Meteorologia dell’Arabia Saudita ha indicato che oggi diverse regioni del Regno saranno interessate da una fase di instabilità meteorologica, accompagnata da temporali di intensità variabile, a tratti anche forti, e da venti sostenuti che solleveranno polvere e sabbia, causando una riduzione della visibilità orizzontale in alcune zone. Secondo le previsioni, la probabilità di temporali riguarda la regione di Riyadh, insieme a parti di La Mecca, Medina, Tabuk, Hail, Qassim, la Provincia Orientale, Asir, Jazan e Najran, con la possibilità che i temporali siano accompagnati da forti correnti discendenti e tempeste di sabbia, soprattutto nelle aree aperte e desertiche.

Le stime indicano anche un’alta probabilità di pioggia in alcune zone, con una probabilità di precipitazioni che raggiunge circa il 65% a La Mecca e il 60% a Medina e Riyadh, mentre altre aree registreranno precipitazioni di intensità variabile durante il giorno.

Il Centro Nazionale di Meteorologia ha raccomandato prudenza durante i temporali e le forti raffiche di vento, soprattutto sulle autostrade, a causa della possibilità di inondazioni improvvise e della ridotta visibilità orizzontale dovuta alla polvere.

Inondazioni ad Abha

I primi effetti di questi temporali si vedono ad Abha, città nella provincia di Asir, tra quelle indicate più a rischio di fenomeni intensi. Le piogge intense hanno causato inondazioni nella città, con corsi d’acqua ingrossati e strade trasformate in fiumi, con conseguenti disagi per la circolazione stradale, come dimostrano le immagini a corredo dell’articolo.

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