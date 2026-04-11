Maltempo, forti piogge in Arabia Saudita: inondazioni ad Abha | VIDEO

Il Centro Nazionale di Meteorologia dell’Arabia Saudita ha indicato che oggi diverse regioni del Regno saranno interessate da una fase di instabilità meteorologica, accompagnata da temporali di intensità variabile, a tratti anche forti, e da venti sostenuti che solleveranno polvere e sabbia, causando una riduzione della visibilità orizzontale in alcune zone. Secondo le previsioni, la probabilità di temporali riguarda la regione di Riyadh, insieme a parti di La Mecca, Medina, Tabuk, Hail, Qassim, la Provincia Orientale, Asir, Jazan e Najran, con la possibilità che i temporali siano accompagnati da forti correnti discendenti e tempeste di sabbia, soprattutto nelle aree aperte e desertiche.

Le stime indicano anche un’alta probabilità di pioggia in alcune zone, con una probabilità di precipitazioni che raggiunge circa il 65% a La Mecca e il 60% a Medina e Riyadh, mentre altre aree registreranno precipitazioni di intensità variabile durante il giorno.

Il Centro Nazionale di Meteorologia ha raccomandato prudenza durante i temporali e le forti raffiche di vento, soprattutto sulle autostrade, a causa della possibilità di inondazioni improvvise e della ridotta visibilità orizzontale dovuta alla polvere.

Inondazioni ad Abha

I primi effetti di questi temporali si vedono ad Abha, città nella provincia di Asir, tra quelle indicate più a rischio di fenomeni intensi. Le piogge intense hanno causato inondazioni nella città, con corsi d’acqua ingrossati e strade trasformate in fiumi, con conseguenti disagi per la circolazione stradale, come dimostrano le immagini a corredo dell’articolo.