Maltempo Grecia, fine aprile con clima ‘autunnale’ su Creta: rovesci temporaleschi e temperature frizzanti su Sitia | VIDEO

Negli ultimi giorni l’isola di Creta sta mostrando un volto decisamente più autunnale che primaverile. A Sitia il clima si mantiene fresco e umido, con temperature intorno ai 16 gradi e un tasso di umidità che sfiora il 90%, condizioni che accentuano la sensazione di freddo nonostante ci si trovi a fine aprile, periodo che in media offre valori più miti e soleggiati sull’isola. Il cielo è spesso coperto o molto nuvoloso, con addensamenti che a tratti si fanno più compatti, mentre il vento da nord soffia moderato, intorno ai 15–20 km/h, rendendo l’aria ancora più frizzante soprattutto lungo la costa.

La visibilità, al momento, resta buona, senza nebbie diffuse o fenomeni in grado di ridurla in modo significativo. Questa circolazione più fresca e umida contrasta con il quadro climatico tipico di aprile a Creta, dove di norma le temperature massime raggiungono valori più alti e le giornate di pioggia sono relativamente poche.

La fase attuale è legata all’afflusso di masse d’aria instabili sull’Egeo e sull’area orientale dell’isola, che favoriscono passaggi nuvolosi e rovesci temporaleschi sparsi, in particolare tra oggi e domani. Nella giornata di domenica, infatti, sono attese locali piogge soprattutto al mattino, seguite da un ulteriore rinforzo dei venti settentrionali, con mare localmente mosso o molto mosso sui settori esposti. Si tratta di un contesto che, pur non essendo estremo, contribuisce a mantenere un’atmosfera decisamente poco “balneare” per chi si trova già sull’isola in vista della stagione turistica.

Da lunedì, però, lo scenario dovrebbe gradualmente cambiare, con un ritorno a condizioni più tipicamente primaverili. Le ultime proiezioni climatologiche e stagionali indicano per la fine del mese un aumento delle schiarite, più ore di sole e temperature in lieve rialzo, verso valori più in linea con le medie del periodo per Creta.

Se la tendenza verrà confermata, l’isola potrebbe ritrovare in pochi giorni quell’equilibrio tra tepore e ventilazione che la rende una meta molto apprezzata proprio tra aprile e maggio.