Maltempo Grecia, grandine violenta a Kastoria e nubifragi su Corfù: strade imbiancate e allagamenti

Una violenta grandinata ha colpito nel pomeriggio la località di Klisoura, nel distretto di Kastoria, in Macedonia occidentale. I rovesci si sono sviluppati rapidamente, trasformandosi in un temporale capace di scaricare chicchi di ghiaccio con intensità tale da imbiancare strade e campi nel giro di pochi minuti. In un’area a forte vocazione agricola come quella di Kastoria, episodi di questo tipo destano sempre preoccupazione per le colture, già esposte a un clima che negli ultimi anni alterna lunghi periodi secchi a fasi di maltempo improvviso e intenso.

Nel frattempo, condizioni di marcato maltempo hanno interessato anche lo Ionio settentrionale. A Corfù, sulla costa nord dell’isola, la località di Acharavi, situata a soli 25 metri di altitudine, è stata investita da un rovescio particolarmente intenso. La stazione meteorologica locale ha registrato un rain rate di 54,8 mm/h, un valore che rientra a pieno titolo nella categoria delle piogge molto forti, tipiche dei temporali più vigorosi.

Un’intensità di precipitazione così elevata, se mantenuta anche solo per un periodo relativamente breve, è sufficiente a mettere in difficoltà i sistemi di drenaggio, con possibili allagamenti di strade, sottopassi e aree urbanizzate. In contesti costieri, come quello di Acharavi, l’acqua piovana tende a concentrarsi rapidamente nei punti più bassi, rendendo critico anche il semplice spostamento in auto.

La coincidenza tra la grandinata di Klisoura e la pioggia intensa su Corfù suggerisce un quadro di instabilità diffusa su parte della Grecia settentrionale e del settore ionico. In queste situazioni, l’aria umida che risale dal mare incontra strati d’aria più fredda in quota, innescando focolai temporaleschi che possono colpire a macchia di leopardo, ma con fenomeni anche severi nel raggio di poche decine di chilometri.