Maltempo Grecia, violenti temporali e grandine: fulmini spettacolari tra Epiro e Macedonia, disagi anche a Salonicco | VIDEO

Un’intensa ondata di maltempo sta interessando in queste ore la Macedonia centro-occidentale e l’area dell’Epiro, dove si stanno sviluppando temporali particolarmente attivi. L’atmosfera è particolarmente insidiosa da una fitta attività elettrica, con fulmini frequenti che illuminano a giorno il cielo e tuoni ravvicinati che accompagnano i rovesci più forti. Le precipitazioni si presentano spesso sotto forma di scrosci improvvisi, con piogge a tratti torrenziali che riducono la visibilità e possono causare locali difficoltà alla circolazione, soprattutto lungo le arterie stradali più esposte. L’impressione è quella di un vero e proprio episodio di maltempo estivo, nonostante il calendario non sia ancora entrato nella stagione calda.

In queste zone interne, i temporali nascono e si rigenerano lungo i rilievi, dove l’aria caldo-umida che risale da sud viene sollevata e costretta a salire in quota. Questo meccanismo alimenta continuamente nuove celle temporalesche, che tendono a muoversi e a riformarsi sulle stesse aree, con il rischio che in poche ore possano cadere accumuli di pioggia significativi.

Grandine e disagi nell’area di Salonicco

Il maltempo non risparmia nemmeno la Grecia settentrionale e in particolare l’area di Salonicco, dove vengono segnalati fenomeni intensi accompagnati da grandinate. Le nubi temporalesche che raggiungono la città portano con sé rovesci improvvisi e chicchi di ghiaccio che, a seconda dell’intensità dei nuclei, possono raggiungere dimensioni notevoli. Le strade si imbiancano temporaneamente, il traffico rallenta e nelle zone più esposte si registrano problemi alla circolazione per l’acqua e il ghiaccio accumulati. Non si esclude la possibilità di piccoli danni a coltivazioni, auto in sosta e coperture più fragili, come spesso accade durante gli episodi grandinigeni più marcati che interessano la regione.