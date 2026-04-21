Maltempo in Lombardia, grandine e allagamenti nel Pavese: Vigevano imbiancata | FOTO

Una notte di intensa instabilità meteorologica ha colpito la Lombardia occidentale, concentrando la sua furia in particolare nel territorio di Vigevano, in provincia di Pavia. Tra la notte e le prime luci dell’alba di oggi, martedì 21 aprile, la zona è stata investita da abbondanti grandinate e nubifragi che hanno trasformato rapidamente le strade in fiumi. I disagi per la circolazione sono stati immediati a causa di significativi allagamenti stradali. Questa fase di maltempo è il risultato diretto del transito di una perturbazione, un fronte freddo che sta scivolando lungo i Balcani lambendo in modo significativo le regioni settentrionali. Le precipitazioni violente rappresentano l’effetto più evidente di questo sistema perturbato, che sta trascinando con sé masse d’aria fredda capaci di cambiare bruscamente il volto di questa stagione primaverile.

Calo termico e instabilità fino a mercoledì

L’aria fredda collegata a questo fronte atmosferico inizierà a infiltrarsi in modo sempre più evidente sulla nostra Penisola nel corso delle prossime ore. Questo fenomeno causerà un graduale e sensibile abbassamento delle temperature, che entro la metà della settimana si attesteranno su valori inferiori alle medie stagionali del periodo. L’instabilità resterà protagonista almeno fino alla giornata di domani mercoledì 22 aprile.

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