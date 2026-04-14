Maltempo in Molise: 50 milioni di danni alla viabilità provinciale

Ammontano a circa 50 milioni di euro i danni stimati alla rete viaria provinciale del Molise, colpita duramente dall’ondata di maltempo delle scorse settimane. A rendere noto il bilancio è stato il presidente della Provincia di Campobasso, Pino Puchetti, che ha annunciato l’invio alla Protezione Civile regionale dell’elenco dettagliato delle criticità riscontrate. Le condizioni meteorologiche avverse hanno causato frane, smottamenti e cedimenti strutturali lungo numerose arterie provinciali, compromettendo la sicurezza e la percorribilità delle strade.

Il quadro complessivo che emerge è quello di una rete infrastrutturale fragile, già provata da anni di manutenzione insufficiente e ora messa ulteriormente sotto pressione dagli eventi climatici. La situazione richiede interventi urgenti per evitare un aggravarsi dei disagi e garantire il ripristino delle normali condizioni di viabilità.

Le aree più colpite e i disagi per i cittadini

Le situazioni più critiche si registrano in diversi punti del territorio provinciale. Tra questi, la SP 51 a Petacciato, la SP 40 a San Giuliano di Puglia e la SP 168 tra Palata e Montecilfone risultano particolarmente compromesse. Proprio a San Giuliano di Puglia una frana ha reso necessarie deviazioni significative, coinvolgendo anche il trasporto scolastico e creando disagi quotidiani per studenti e famiglie. Problemi rilevanti si segnalano anche lungo la strada provinciale che collega Salcito alla fondovalle del Trigno e sulla SP 166 a Bonefro. In molte di queste aree la viabilità è stata ridotta o modificata, con conseguenze dirette sulla mobilità dei residenti e sull’economia locale, già penalizzata dalla difficoltà di collegamenti. Le amministrazioni locali stanno monitorando costantemente la situazione, ma la complessità degli interventi necessari richiede tempi e risorse significative.

Interventi urgenti e richiesta di nuove risorse

Di fronte all’emergenza, la Provincia ha già avviato i primi interventi. “Abbiamo stanziato 300mila euro per un percorso alternativo a San Giuliano e contiamo di intervenire in tempi rapidi”, ha spiegato Puchetti, sottolineando però che si tratta solo di una prima risposta. Le risorse disponibili, infatti, non sono sufficienti a coprire l’intero fabbisogno necessario per interventi strutturali e definitivi. Da qui la richiesta di ulteriori finanziamenti, indispensabili per mettere in sicurezza la rete viaria e prevenire nuovi danni in caso di future ondate di maltempo. La collaborazione con la Protezione Civile e con gli enti regionali sarà fondamentale per individuare le priorità e accelerare i tempi di intervento.