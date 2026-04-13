Maltempo in Piemonte, giornata con piogge intense e quota neve in calo

Il Piemonte è alle prese con la prima vera perturbazione del mese di aprile, giunta nella serata di ieri domenica 12 aprile e responsabile di un rapido peggioramento delle condizioni meteo su gran parte della regione. Le piogge, a tratti intense, stanno interessando in particolare i settori nordoccidentali, dove si registrano accumuli già significativi: tra Canavese, Biellese e Valsesia si superano diffusamente i 30-40 mm. Sull’arco alpino la quota neve si mantiene mediamente tra i 1.700 e i 1.900 metri, con possibili cali fino ai 1.500 metri entro la serata. Le precipitazioni tenderanno ad attenuarsi domani sulle aree settentrionali della regione, mentre potranno intensificarsi sul Cuneese, per poi esaurirsi entro martedì.

All’origine della fase di maltempo vi è l’indebolimento dell’alta pressione, erosa dall’azione combinata di 2 sistemi perturbati. In particolare, una depressione in risalita dall’Algeria verso il Tirreno si sta unendo a una più ampia saccatura presente sulle Isole Britanniche, richiamando aria caldo-umida dal Mediterraneo. Il minimo barico posizionato tra Sardegna e Mar Ligure favorisce così precipitazioni estese e localmente a carattere convettivo.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.