Maltempo in Russia, Mosca sotto scacco: il colpo di coda dell’inverno paralizza la capitale | FOTO

Un’ondata di freddo improvvisa ha colpito Mosca nelle ultime ore, trasformando il paesaggio cittadino in uno scenario tipicamente invernale che ha colto di sorpresa residenti e autorità locali. Le temperature percepite sono crollate fino a toccare i -8°C, portando con sé nevicate abbondanti che hanno causato pesanti disagi alla circolazione stradale e ferroviaria. Negli scali aeroportuali della capitale russa, la situazione appare critica con decine di voli che sono rimasti bloccati a terra o hanno subito ritardi significativi, rendendo difficili gli spostamenti per migliaia di passeggeri. Tra i vari hub cittadini, l’aeroporto di Vnukovo risulta essere il più colpito dall’emergenza meteorologica in corso, con una paralisi quasi totale delle attività di decollo e atterraggio a causa della scarsa visibilità e dell’accumulo di neve sulle piste di volo.

Danni urbani e massima prudenza

Il centro di Mosca presenta i segni evidenti della tempesta: numerosi alberi sono stati sradicati dal peso eccessivo della neve fresca, abbattendosi sulle auto parcheggiate e rendendo molti marciapiedi del tutto inagibili per i pedoni. Il sindaco Sergej Sobyanin è intervenuto pubblicamente per invitare la cittadinanza alla massima cautela negli spostamenti, mentre il Centro meteorologico russo ha ufficializzato lo stato di allerta arancione, che rimarrà in vigore almeno fino alla mattinata di domani per prevenire incidenti legati al maltempo.

Raffiche di vento e prospettive di miglioramento

Le previsioni a breve termine non indicano una tregua immediata, poiché èatteso un ulteriore inasprimento delle condizioni meteorologiche nel corso delle prossime ore. Sono previste forti precipitazioni e raffiche di vento che potrebbero raggiungere i 23 m/s, aumentando sensibilmente il rischio di ulteriori crolli e criticità strutturali. Tuttavia, la morsa del gelo sembra destinata ad avere i giorni contati: per assistere a un cambio di rotta significativo sarà necessario attendere il prossimo fine settimana, quando è previsto il ritorno del sole e un deciso aumento termico che porterà le colonnine di mercurio a superare la soglia dei +20°C.