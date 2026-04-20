Maltempo India, Guwahati sott’acqua: strade come fiumi e auto sommerse dopo piogge torrenziali | FOTO

Strade trasformate in fiumi, auto sommerse e studenti costretti a restare a casa. È lo scenario che si è presentato oggi a Guwahati, la principale città dello stato di Assam, nel nord-est dell’India, dopo ore di pioggia battente caduta tra domenica sera e la giornata odierna. I rovesci intensi hanno rapidamente mandato in tilt il sistema di drenaggio urbano, allagando numerosi quartieri a bassa quota come Hatigaon e Anil Nagar e lasciando intere vie sommerse da acqua fino alla cintura.

In diversi punti le auto sono rimaste bloccate o quasi completamente inghiottite dall’acqua fangosa, mentre i residenti hanno dovuto muoversi a piedi, spesso trasportando a spalla borse e beni personali per non farli bagnare. Di fronte alla situazione, le autorità hanno disposto la chiusura per l’intera giornata di tutte le istituzioni educative, pubbliche e private, all’interno dei limiti della Guwahati Municipal Corporation.

La decisione è stata presa in via precauzionale dopo le “flash flood” innescate dal violento nubifragio, che hanno reso pericolosi gli spostamenti soprattutto nelle zone più esposte. Per molti abitanti non è però una sorpresa. Ogni volta che la pioggia si fa intensa, raccontano i residenti, il quartiere si ritrova sott’acqua nel giro di pochi minuti, evidenziando criticità strutturali nel deflusso delle acque piovane e nella crescita caotica della città.

Le autorità locali hanno invitato la popolazione a evitare gli spostamenti non necessari e a seguire le indicazioni della protezione civile, mentre i servizi di emergenza restano in stato di allerta in vista di possibili nuovi rovesci nelle prossime ore.