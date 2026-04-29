Maltempo India, tempesta di grandine e forti piogge a Bangalore: città sommersa | VIDEO

Un’improvvisa e intensa grandinata si è abbattuta su alcune zone di Bangalore, capitale dello stato indiano meridionale di Karnataka, cogliendo di sorpresa i residenti e trasformando brevemente alcune parti della città in paesaggi ghiacciati. L’impatto è stato particolarmente evidente allo stadio Kanteerava, dove il campo è stato ricoperto da uno spesso strato di grandine, creando un’insolita coltre bianca, raramente vista in città. Le immagini condivise sui social dai residenti mostrano strade, parchi e aree aperte ricoperte di chicchi di ghiaccio, mentre la tempesta ha portato un drastico cambiamento rispetto al caldo prevalente. Nonostante l’intensità della grandine, finora non sono stati segnalati danni o feriti gravi.

Tanta pioggia sulla città

La città, che non aveva ricevuto precipitazioni per tutto il mese, ha registrato 78mm di pioggia in circa 30 minuti. Secondo i dati del Dipartimento Meteorologico Indiano (IMD), la stazione meteorologica di Bangalore ha registrato 78mm di pioggia, l’aeroporto internazionale Kempegowda (KIA) ha registrato una pioggia lieve e l’aeroporto HAL ha ricevuto 24,7mm fino alle 17:30.

In genere, Bangalore riceve 61,7mm di pioggia ad aprile. Il record per aprile (in 24 ore) è di 108,6mm, registrato nel 2011. Le precipitazioni di oggi, pari a 78mm, rappresentano il valore più alto registrato a Bangalore negli ultimi 10 anni per il mese di aprile. Nel 2021 e nel 2022, la città ha registrato rispettivamente 65,8mm e 51mm di precipitazioni.

Secondo i dati del Centro di monitoraggio dei disastri naturali dello Stato del Karnataka (KSNDMC) aggiornati alle 20:30 locali, Cottonpet ha registrato 71mm di pioggia, Chamarajpet 69,5mm, Bommanahalli 61mm e Pulakeshinagar 59,5mm.

Forte ondata di caldo in atto

L’improvviso evento meteorologico si verifica nel bel mezzo di un periodo prolungato di temperature superiori alla media in tutto il Karnataka. Sebbene Bangalore sia generalmente nota per il suo clima mite, la città ha sperimentato temperature più calde del solito questo aprile. Le temperature hanno recentemente raggiunto i +36,8°C all’aeroporto internazionale di Kempegowda e i +36,2°C in città, circa 2-4°C in più rispetto alla media stagionale.

In tutto lo stato, la situazione è stata più grave. Diverse zone del Karnataka nordoccidentale, centrale e settentrionale hanno registrato temperature intorno ai +40-45°C, con alcune regioni che all’inizio del mese hanno superato i +46°C. Il clima secco, il cielo sereno e i venti caldi hanno ulteriormente intensificato il caldo, aumentando la domanda di energia elettrica e influenzando la vita quotidiana.

Allerta meteo in vigore

Secondo il Dipartimento Meteorologico Indiano (IMD), la grandinata segna l’inizio di un cambiamento nelle condizioni meteorologiche con l’intensificarsi dell’attività pre-monsonica. L’IMD ha emesso un’allerta meteo gialla per temporali accompagnati da forti raffiche di vento in alcune zone del Karnataka, inclusa Bangalore, a partire dal 29 aprile. Le previsioni indicano che temporali da moderati a forti si estenderanno sulla città. Si prevede che questi sistemi meteorologici portino un sollievo temporaneo dal caldo, sebbene possano essere accompagnati da fulmini e forti venti.

I meteorologi affermano che questi temporali improvvisi sono tipici del periodo pre-monsonico, quando l’aumento delle temperature crea instabilità atmosferica. Pur offrendo un effetto rinfrescante, possono anche causare eventi meteorologici improvvisi e talvolta intensi, come grandinate.

Per ora, gli abitanti di Bangalore stanno godendo di una rara tregua dal caldo, ma con l’arrivo di altri temporali, la città potrebbe trovarsi ad affrontare una fase meteorologica dinamica e imprevedibile nei prossimi giorni.