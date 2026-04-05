Maltempo Indonesia, forti piogge nella provincia di West Nusa Tenggara: inondazioni a Kerujuk e Senggigi | VIDEO

Forti piogge si sono abbattute oggi sulla Reggenza di Lombok Settentrionale, nella provincia di Nusa Tenggara Occidentale, in Indonesia, causando inondazioni. Nella zona di Kerujuk, una modesta casa è stata spazzata via dalla furia dell’acqua, come dimostrano le immagini a corredo dell’articolo. Nella zona turistica di Senggigi, le forti piogge hanno causato l’allagamento di diverse strade, interrompendo le attività pubbliche. La situazione più grave si è verificata di fronte allo Sheraton Senggigi Beach Resort, dove l’acqua ha raggiunto l’altezza di un metro. Di conseguenza, il traffico sulla strada principale di Senggigi è completamente paralizzato. Diversi automobilisti sono rimasti bloccati e impossibilitati a proseguire a causa della mancanza di percorsi alternativi.

La pioggia ha iniziato a cadere nella zona di Senggigi intorno alle 13:00 ora locale. L’intensa pioggia caduta in un breve lasso di tempo ha causato allagamenti diffusi in diverse aree, soprattutto in quelle più frequentate vicino a hotel e attrazioni turistiche. Attualmente, la situazione a Senggigi si sta gradualmente normalizzando e il livello dell’acqua continua a diminuire.