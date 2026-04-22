Maltempo Indonesia, spettacolare tromba marina nelle acque dello Stretto di Madura | VIDEO

Una spettacolare tromba marina ha destato scalpore tra i residenti nei pressi del ponte di Suramadu, nello Stretto di Madura, nella provincia di Giava Orientale, in Indonesia. Le immagini a corredo dell’articolo mostrano un denso vortice grigio che si innalza dalla superficie del mare verso le nuvole scure. Il fenomeno è diventato oggetto di ampia discussione dopo che un video del turbine ha iniziato a circolare sui social media. L’Agenzia di Meteorologia, Climatologia e Geofisica (BMKG) e l’Agenzia Regionale per la Gestione dei Disastri (BPBD) hanno confermato che si tratta di una tromba marina, un fenomeno naturale formato dalla dinamica delle nubi cumulonembi durante la stagione di transizione.

Il breve video mostra l’atmosfera tesa nella zona. Il cielo è coperto da fitte nubi, mentre il vortice è chiaramente visibile nelle acque intorno a Suramadu. Il fenomeno è durato relativamente poco, circa cinque minuti, prima di dissiparsi senza che si siano registrati feriti o danni.

Fenomeno causato da cumulonembi

Sutarno, coordinatore della Divisione Osservazione e Informazione dell’Agenzia di Meteorologia Marittima, Climatologia e Geofisica di Tanjung Perak (BMKG), ha spiegato che il fenomeno era una tromba marina formatasi a seguito dell’intensa crescita di cumulonembi. “Al momento non dispongo di informazioni dettagliate. Tuttavia, trombe marine o tornado si formano a partire da cumulonembi che si innalzano a causa di forti correnti ascensionali“, ha spiegato Sutarno.

Ha aggiunto che il processo di formazione del vortice inizia con l’aria calda e umida che sale nell’atmosfera, condensandosi e generando un’intensa turbolenza all’interno della nube, formando un imbuto di vento. “L’aria calda e umida sale, condensa e crea un’intensa turbolenza all’interno della nube, formando un imbuto di vento rotante che tocca il suolo o l’acqua”, ha aggiunto.

Ha poi spiegato che questo fenomeno si verifica generalmente da mezzogiorno alla sera durante il cambio di stagione. “Si tratta in realtà di un fenomeno comune dovuto alle forti correnti d’aria e al periodo di transizione. Pertanto, non c’è motivo di allarmarsi eccessivamente“, ha spiegato Sutarno.

BPBD: “non è il primo caso, hanno già causato danni”

Il responsabile delle emergenze e della logistica del BPBD di Bangkalan, Arif Rahman Surya Atmaja, ha dichiarato che non è la prima volta che un fenomeno simile si verifica nello Stretto di Madura. “Non è la prima volta. Questo tipo di fenomeno si verifica solitamente durante la stagione di transizione”, ha spiegato Arif. Ha spiegato che le condizioni atmosferiche instabili, in particolare le differenze di temperatura e umidità, sono i principali fattori scatenanti della formazione di questi vortici. “Questo fenomeno è innescato da condizioni atmosferiche instabili, soprattutto durante il passaggio dalla stagione delle piogge a quella secca”, ha affermato.

Il BPBD ha rilevato che un incidente simile si è verificato nel dicembre 2025 nella stessa area. In quell’occasione, il vortice si è spinto persino nell’entroterra, causando danni a diversi edifici sulla costa di Labang.