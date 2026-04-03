Maltempo, la furia del ciclone Erminio al Centro-Sud: oltre 200mm di pioggia tra Abruzzo e Molise

Sta volgendo finalmente al termine la lunga e violenta ondata di maltempo causata dal ciclone Erminio al Centro-Sud. A partire dal 31 marzo, questa tempesta ha scatenato piogge torrenziali, eccezionali nevicate e forti venti sulle regioni centro-meridionali, con effetti più marcati sui settori adriatici. Secondo la rete MeteoNetwork, negli ultimi giorni il ciclone Erminio ha causato accumuli pluviometrici superiori ai 100mm dal Teramano al Salento. La mappa di MeteoNetwork indica gli accumuli pluviometrici registrati tra il 30 marzo e oggi, 2 aprile: sono stati raggiunti picchi di oltre 200mm di pioggia tra Abruzzo e Molise, con l’Abruzzo meridionale che ha registrato i picchi maggiori. Le forti precipitazioni hanno causato alluvioni e frane tra Abruzzo, Molise, Puglia e Basilicata.

Eccezionali anche le nevicate prodotte sull’Appennino centrale, con le località montane su Gran Sasso e Maiella sepolte da 2-3 metri di neve.

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