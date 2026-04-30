Maltempo Lazio, forti temporali sui Prenestini e a Frosinone: locali grandinate

Forti temporali accompagnati da forti tuoni sono in atto a est di Roma, nella zona dei Prenestini. Si registrano locali grandinate con il rischio di forti raffiche di vento in zona. Sono già caduti 21mm di pioggia a Palestrina e 6mm a San Vito Romano, mentre si registrano anche 5mm a Tivoli. Temporali sono in atto anche nella zona di Frosinone, con 23mm di pioggia caduti a Fiuggi, 6mm a Ferentino, Isola del Liri, 4mm a Frosinone. Questa situazione è determinata dall’ingresso di correnti decisamente più fredde che innescano piogge sparse e temporali sulle regioni centro-meridionali.

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