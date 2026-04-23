Maltempo Liguria: in arrivo 3,4 milioni per le aziende agricole colpite dalle alluvioni nella piana di Albenga

In arrivo 3,4 milioni per le aziende agricole colpite dall’alluvione nel 2024 nella piana di Albenga e Ceriale, nel Savonese. I fondi derivano da un emendamento inserito durante la conversione in legge del decreto sugli interventi urgenti per fronteggiare l’emergenza dopo le calamità che hanno colpito Calabria, Sardegna e Sicilia. L’emendamento è stato concordato con i Ministeri dell’Economia e dell’Agricoltura su iniziativa dell’assessore all’Agricoltura della Regione Liguria Alessandro Piana. Le risorse potranno essere utilizzate in deroga introducendo una novità rilevante: l’estensione degli aiuti anche ai prodotti agricoli ammissibili all’assicurazione agevolata, finora esclusi dai ristori.

“L’approvazione di questo provvedimento rappresenta un risultato concreto per il nostro territorio e per il comparto agricolo ligure. Grazie a un lavoro sinergico con i ministeri competenti – spiega l’assessore regionale all’Agricoltura Alessandro Piana – siamo riusciti a ottenere una misura attesa e necessaria, che ci permette di intervenire con risorse importanti a sostegno delle aziende colpite dalle alluvioni del 2024. L’elemento innovativo dell’emendamento è la possibilità di operare in deroga alla normativa vigente, includendo tra i beneficiari anche produzioni che in precedenza non potevano accedere agli aiuti. Si tratta di un cambio di passo significativo, che rende il sistema più equo ed efficace”.

“La Liguria, ancora una volta, si dimostra capace di fare da apripista a livello nazionale portando soluzioni concrete per affrontare le emergenze e sostenere il mondo agricolo e nostre imprese”, conclude l’assessore Piana.