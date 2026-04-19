Maltempo Lombardia, cielo ‘in tempesta’: nubi asperitas e temporali trasformano il cielo in un mare ondulato | FOTO

L’anticiclone che negli ultimi giorni aveva garantito tempo stabile e temperature miti al Nord Italia ha iniziato a cedere il passo, aprendo la strada a una nuova fase di instabilità atmosferica. Nelle ultime ore la Lombardia nord-orientale è stata interessata da una serie di temporali, localmente intensi, accompagnati da un cielo tanto minaccioso quanto affascinante. Tra il Lecchese, il Bresciano e le aree di pianura adiacenti, il passaggio di aria più fresca e umida in quota ha favorito la formazione di nubi dall’aspetto molto particolare, con una base ondulata e irregolare che ricordava un vero e proprio “mare in tempesta” capovolto.

Si tratta delle cosiddette ‘Undulatus asperatus’ o nubi asperitas, una configurazione relativamente rara alle nostre latitudini, riconosciuta ufficialmente solo nel 2017 dall’Organizzazione Meteorologica Mondiale e inserita nel nuovo Atlante Internazionale delle Nubi. Queste nubi si presentano come un intreccio di onde caotiche alla base di estesi banchi di stratocumuli o altocumuli, con giochi di luce e ombre che rendono il cielo particolarmente scenografico, come è possibile osservare dalle immagini che arrivano da ‘Tornado in Italia’.

Il contesto meteo

La giornata è al momento segnata da un netto aumento della nuvolosità sulle regioni settentrionali, mentre al Centro-Sud il tempo resta in gran parte soleggiato grazie all’alta pressione ancora ben salda. Sulla Lombardia, invece, l’indebolimento del campo anticiclonico ha permesso a una perturbazione di origine atlantica di avanzare dalle Alpi verso la pianura, innescando rovesci e temporali sparsi, in alcuni casi accompagnati da colpi di vento e locali grandinate.

Le condizioni di forte contrasto tra l’aria più mite e umida preesistente nei bassi strati e quella più fresca in arrivo in quota hanno creato l’ambiente ideale non solo per lo sviluppo dei temporali, ma anche per le spettacolari ondulazioni alla base delle nubi.

L’impatto al suolo

I temporali hanno portato piogge a tratti intense soprattutto sulle aree prealpine e di alta pianura, con locali allagamenti. Non si segnalano, al momento, criticità diffuse, ma la Protezione Civile ha emesso un’allerta gialla per rischio temporali su parte della Lombardia e dell’Emilia-Romagna, invitando la popolazione a prestare attenzione a possibili fenomeni improvvisi.

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