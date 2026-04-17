Maltempo Lombardia, oltre 11 milioni per i danni a Monza e Como

Sono oltre 11 milioni di euro, di cui 5 circa stanziati da Regione Lombardia, le risorse messe a disposizione dei territori delle province di Como e Monza e Brianza colpiti dal maltempo a settembre 2025. In totale si tratta di oltre 150 interventi pubblici connessi al maltempo che ha colpito, tra il 10 e il 13 settembre 2025, il territorio della provincia di Como e, tra il 22 e il 27 settembre 2025, il territorio della provincia di Como e dei Comuni di Barlassina, Bovisio Masciago, Cesano Maderno, Giussano, Lentate sul Seveso, Limbiate, Meda, Seveso e Varedo, della provincia di Monza e Brianza.

Nello specifico, per la provincia di Como sono stati programmati 123 interventi per un importo complessivo di oltre 9,8 milioni di euro; per la provincia di Monza, invece, sono previsti 27 interventi nei comuni del territorio di Monza e Brianza per oltre 1,6 milioni di euro.

“Sostegno concreto per i Comuni”

“Queste risorse – afferma l’assessore regionale alla Sicurezza e Protezione Civile, Romano La Russa – rappresentano un sostegno concreto per i Comuni e gli enti che hanno dovuto fronteggiare l’ondata di maltempo di settembre 2025 per la quale il Governo dichiarò lo stato di emergenza nazionale”. “Con questo primo Piano – aggiunge l’assessore – Regione Lombardia conferma ancora una volta la volontà di rispondere con concretezza alle emergenze. Interventi mirati, condivisi con il Dipartimento nazionale, che mettono al centro i territori colpiti e le esigenze degli enti e delle comunità locali. I tecnici della Protezione Civile continueranno a lavorare per gli ulteriori fabbisogni del territorio”.