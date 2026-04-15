Maltempo Marche, crolla muro di contenimento ad Ascoli Piceno: distrutta un’auto | FOTO

Le forti piogge che dalla notte stanno interessando il territorio del Piceno hanno causato, intorno alle 8 di questa mattina, il crollo di un muro di contenimento nel quartiere di Porta Romana. Il cedimento è avvenuto in piazza Cecco d’Ascoli, nei pressi della chiesa del Santissimo Crocifisso. Il crollo ha coinvolto un’area esterna adibita a orto con ulivi. Una vettura parcheggiata nelle vicinanze è stata completamente travolta dai detriti ed è andata distrutta, mentre una seconda auto ha riportato danni più contenuti. Non si registrano feriti né persone coinvolte. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, allertati da alcuni automobilisti che hanno assistito alla scena e lanciato immediatamente l’allarme. L’incidente determinato dal maltempo ha provocato disagi alla circolazione in una delle principali arterie di collegamento con il centro storico, particolarmente trafficata nelle ore mattutine. Presenti anche gli agenti della polizia municipale, impegnati nella gestione del traffico in entrata e in uscita dalla città.

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