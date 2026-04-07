Maltempo Marche, strade franate ad Acquasanta Terme: “rischio stop dei cantieri post sisma”

Preoccupazione crescente per la viabilità interna ad Acquasanta Terme (Ascoli Piceno) dopo le piogge abbondanti della scorsa settimana. Il sindaco Sante Stangoni segnala gravi criticità sulle strade che collegano le frazioni di Agore, Piandelloro e Peracchia, dove un movimento franoso ha provocato cedimenti. “Abbiamo concluso da poco una ricognizione generale dei danni e la situazione è seria”, spiega il sindaco. “Sono molte le frazioni coinvolte e i danni stimati superano i quattro milioni e mezzo di euro“. La chiusura della strada per Peracchia rappresenta una delle emergenze principali. “Si sono verificati smottamenti importanti e cedimenti vicino alla carreggiata, quindi la viabilità non è più possibile in sicurezza”.

“Rischio stop dei cantieri post sisma”

Ma l’allarme riguarda soprattutto le conseguenze sulla ricostruzione post sisma 2016. “Il problema più grande è che senza strade accessibili si blocca tutta la ricostruzione – sottolinea Stangoni – I mezzi non possono raggiungere i cantieri e i lavori rischiano di fermarsi proprio ora che si stavano vedendo segnali di ripresa“. Il Comune, però, non ha risorse sufficienti per affrontare da solo l’emergenza. “Serve un intervento rapido e straordinario, perché senza strade, la ricostruzione e il ripopolamento di questi paesi sono seriamente a rischio“, conclude.

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