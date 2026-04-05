Maltempo Marche, valanga sui Sibillini: enorme fronte di neve scende dal Monte Rotondo, distacchi diffusi dopo il rialzo termico | VIDEO

Nel pomeriggio odierno, una valanga si è staccata dalla parete nord del Monte Rotondo, sui Monti Sibillini, nelle Marche. Il fenomeno è stato ripreso in un video da Gian Marco Mantoni, che mostra in modo evidente il grande fronte di neve in discesa verso valle. L’episodio, secondo gli esperti, rientra in una serie di distacchi registrati nelle ultime ore lungo tutta la dorsale settentrionale del massiccio, da Monte Castel Manardo fino a Pizzo Acuto. Non si è trattato quindi di un evento isolato, ma piuttosto di una dinamica diffusa e ampiamente attesa. Le abbondanti nevicate dei giorni scorsi, infatti, hanno accumulato molti centimetri di neve fresca e instabile sui versanti esposti a nord. Il successivo rapido rialzo termico di queste ore — legato all’arrivo di correnti miti in quota e a un aumento dell’irraggiamento solare — ha provocato un sensibile deterioramento della stabilità del manto nevoso, favorendo i distacchi.

Secondo le prime analisi, le valanghe si sono verificate principalmente nei settori dai 1.800 ai 2.200 metri di quota, dove la neve vecchia non ha fatto da ancoraggio sufficiente agli strati più recenti. In diversi punti i fronti di scivolamento hanno raggiunto dimensioni medio-grandi, muovendo volumi di neve significativi ma senza causare danni a persone o infrastrutture.

Il fenomeno conferma le difficili condizioni di innevamento attuale sull’Appennino centrale, dove il passaggio brusco dall’inverno alla primavera sta provocando notevoli contrasti. Le temperature, in netta risalita rispetto ai giorni precedenti, hanno superato i 10 °C anche a quote relativamente elevate, un dato che accelera i processi di fusione e di instabilità della neve.

I tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico raccomandano la massima prudenza: le condizioni rimarranno critiche anche nelle prossime ore, fino a quando non avverrà un consolidamento del manto nevoso. Si sconsigliano escursioni fuori dalle piste o lungo i versanti nord di Monte Rotondo e delle cime vicine, dove i distacchi spontanei restano probabili.

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