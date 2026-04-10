Maltempo Marocco, tempesta di grandine a Marrakech: città imbiancata e strade nel caos | FOTO e VIDEO

Una violenta grandinata ha colpito nel pomeriggio di oggi la città marocchina di Marrakech, trasformando strade e piazze in un tappeto bianco e causando disagi alla circolazione. Secondo quanto riportato da residenti e video circolati sui social, in pochi minuti si sono abbattuti chicchi di ghiaccio con notevole intensità, accompagnati da rovesci di pioggia e temporali. La precipitazione è stata così intensa da imbiancare interi quartieri, con auto costrette a procedere a passo d’uomo e difficoltà soprattutto nei punti a rischio allagamento. In alcune zone si sono registrati accumuli significativi di acqua e grandine, con problemi per pedoni e automobilisti.

Al momento non si hanno notizie di vittime, ma l’episodio riaccende l’attenzione sul carattere sempre più estremo e improvviso di alcuni fenomeni meteo, soprattutto in contesti urbani in rapida espansione come Marrakech. La Protezione Civile invita alla prudenza in caso di nuovi rovesci nelle prossime ore, raccomandando di evitare gli spostamenti non necessari durante i temporali più intensi.