Maltempo Marocco, violenta grandinata colpisce Midelt: temporali intensi e rischio piene improvvise | FOTO

Midelt, nel cuore del Marocco, è stata colpita oggi, venerdì 24 aprile, da una violenta ondata di maltempo caratterizzata da temporali intensi e grandinate diffuse. Le immagini circolate nelle ultime ore mostrano strade imbiancate dai chicchi di ghiaccio, segno della forte instabilità atmosferica in atto. Secondo le previsioni meteo, la regione era già stata indicata tra le più esposte al passaggio di celle temporalesche particolarmente attive, sviluppatesi lungo le aree interne e le catene dell’Atlante. I rovesci, localmente intensi, potrebbero aver raggiunto accumuli significativi in poco tempo, aumentando il rischio di allagamenti e piene improvvise nei corsi d’acqua.

La grandine, associata a nubi a forte sviluppo verticale, rappresenta uno degli aspetti più critici dell’evento, con possibili danni a colture e veicoli. Le autorità invitano alla massima prudenza, soprattutto negli spostamenti, e a evitare le zone più esposte come vallate e letti fluviali. La situazione resta in evoluzione anche nelle prossime ore, con ulteriori episodi temporaleschi possibili su diverse aree del Paese.

La grandine in sé non è un fenomeno eccezionale per il Marocco: anche quest’anno, ad esempio, una violenta grandinata ha imbiancato Marrakech nel pomeriggio di aprile, con strade trasformate in un tappeto bianco e forti disagi alla circolazione.

Questo tipo di episodi, pur non essendo quotidiani, si ripetono con una certa regolarità in primavera, soprattutto tra marzo e maggio, quando sono più frequenti le “tempeste di calore” pomeridiane che evolvono in forti celle temporalesche.