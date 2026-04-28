Maltempo Marocco, violenti temporali causano allagamenti: sommerso il mercato di Thlat Tlat Ouariki | VIDEO

Violenti temporali stanno colpendo la provincia di El Kelaa des Sraghna, in Marocco, causando allagamenti diffusi e disagi alla viabilità locale. Nella giornata di oggi, martedì 28 aprile 2026, il mercato settimanale di Thlat Tlat Ouariki è stato invaso dall’acqua, con vaste aree completamente sommerse. Le precipitazioni intense, iniziate già dalla giornata di lunedì, hanno provocato la piena degli oued e la formazione di pericolose correnti di piena. In diversi punti del territorio si segnalano difficoltà alla circolazione, con la strada tra Ouariki e Sahrij temporaneamente interrotta a causa dell’innalzamento del livello dell’acqua sopra un ponte.

Le immagini provenienti dal mercato mostrano bancarelle circondate da acqua e ampie pozze che rendono difficoltoso il passaggio sia per i commercianti che per i visitatori. Una situazione che si ripete ciclicamente in occasione di eventi piovosi intensi, evidenziando la vulnerabilità dell’area a fenomeni di questo tipo.

La Protezione Civile invita alla prudenza, soprattutto negli spostamenti, mentre il maltempo continua a interessare diverse zone della regione con condizioni ancora instabili.