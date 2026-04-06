Maltempo Molise, auto bloccata in sottopasso allagato a Montefalcone del Sannio: anziano salvato dai Vigili del Fuoco | FOTO

Intervento dei Vigili del Fuoco del comando provinciale di Campobasso per il soccorso di una persona rimasta intrappolata in un sottopasso completamente allagato nel territorio di Montefalcone del Sannio. L’allarme è scattato quando un’auto è rimasta bloccata dall’acqua, con a bordo un anziano conducente impossibilitato a mettersi in salvo. Sul posto è intervenuta anche una squadra del distaccamento di Termoli, operativa in assetto di soccorso acquatico. Nonostante le difficoltà dovute al livello dell’acqua, i soccorritori sono riusciti a raggiungere il veicolo e a mettere in salvo l’uomo, visibilmente impaurito e con un principio di ipotermia. Dopo il recupero, è stato trasportato in sicurezza sulla sede stradale e affidato al personale sanitario del 118 per le cure e gli accertamenti del caso.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.