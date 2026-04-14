Maltempo Molise, danni all’agricoltura: la Regione avvia le procedure per lo stato di calamità

La Regione Molise ha avviato le procedure per il riconoscimento dello stato di calamità in agricoltura dopo gli eccezionali eventi atmosferici che hanno colpito il territorio tra il 30 marzo e il 4 aprile, aprendo la fase di raccolta delle segnalazioni dei danni subiti dalle aziende agricole. Le imprese danneggiate dovranno presentare le richieste attraverso i Comuni, utilizzando la modulistica disponibile sul sito istituzionale della Regione, mentre Comuni, Unioni di Comuni, Consorzi di bonifica e altri enti potranno segnalare anche i danni alle infrastrutture connesse all’attività agricola.

Possono accedere agli interventi compensativi le aziende che abbiano subito perdite superiori al 30% della produzione lorda vendibile media degli ultimi tre o cinque anni. Le segnalazioni dovranno essere inviate entro 15 giorni dalla cessazione dell’evento calamitoso.

“In questa fase è estremamente rilevante la collaborazione tra Regione Molise, Comuni e imprese agricole per una celere e corretta ricognizione dei danni”, sottolinea l’assessore regionale alle Politiche agricole, Salvatore Micone. “Una raccolta precisa delle segnalazioni – conclude l’assessore – è indispensabile per favorire l’attivazione tempestiva della declaratoria dello stato di calamità da parte del Ministero competente, a tutela del comparto agricolo molisano”.