Maltempo Molise, danni all’agricoltura: la Regione avvia le procedure per lo stato di calamità

Maltempo Molise, la Regione ha aperto la fase di raccolta delle segnalazioni dei danni subiti dalle aziende agricole a causa degli eccezionali eventi atmosferici avvenuti tra fine marzo e inizio aprile

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La Regione Molise ha avviato le procedure per il riconoscimento dello stato di calamità in agricoltura dopo gli eccezionali eventi atmosferici che hanno colpito il territorio tra il 30 marzo e il 4 aprile, aprendo la fase di raccolta delle segnalazioni dei danni subiti dalle aziende agricole. Le imprese danneggiate dovranno presentare le richieste attraverso i Comuni, utilizzando la modulistica disponibile sul sito istituzionale della Regione, mentre Comuni, Unioni di Comuni, Consorzi di bonifica e altri enti potranno segnalare anche i danni alle infrastrutture connesse all’attività agricola.

Possono accedere agli interventi compensativi le aziende che abbiano subito perdite superiori al 30% della produzione lorda vendibile media degli ultimi tre o cinque anni. Le segnalazioni dovranno essere inviate entro 15 giorni dalla cessazione dell’evento calamitoso.

In questa fase è estremamente rilevante la collaborazione tra Regione Molise, Comuni e imprese agricole per una celere e corretta ricognizione dei danni”, sottolinea l’assessore regionale alle Politiche agricole, Salvatore Micone. “Una raccolta precisa delle segnalazioni – conclude l’assessore – è indispensabile per favorire l’attivazione tempestiva della declaratoria dello stato di calamità da parte del Ministero competente, a tutela del comparto agricolo molisano”.

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