Maltempo Molise, il preside di Agnone anticipa la dichiarazione dello stato di emergenza: dad per gli studenti bloccati dalla frana sulla provinciale

Nonostante non sia ancora stato dichiarato lo stato di emergenza, la scuola si muove in anticipo per non lasciare a casa gli studenti. Ad Agnone, in provincia di Isernia, la dirigente dell’Istituto omnicomprensivo “G.N. D’Agnillo”, Maria Rosaria Vecchiarelli, ha deciso di attivare temporaneamente la didattica a distanza per una parte degli alunni. La misura riguarda gli studenti residenti nel Comune di Castiglione Messer Marino o che utilizzano di solito il trasporto pubblico sulla tratta interessata dal dissesto idrogeologico. A causa di una frana, infatti, la strada provinciale che collega Castiglione a Agnone è al momento impraticabile, rendendo difficile e potenzialmente pericoloso il normale raggiungimento della sede scolastica.

A partire da mercoledì 8 aprile, gli studenti coinvolti seguiranno le lezioni da casa, collegandosi alla piattaforma digitale già in uso dall’istituto, rispettando il normale orario scolastico. I docenti, come spiegato nella nota della dirigente, attiveranno all’inizio di ogni ora il link per la videoconferenza, così da permettere agli alunni collegati da remoto di seguire le spiegazioni insieme ai compagni presenti in aula.

La soluzione, sottolinea il preside, è temporanea e resterà in vigore fino a nuova comunicazione ufficiale. L’obiettivo è duplice: garantire la sicurezza degli studenti che vivono nelle zone interessate dal dissesto e, allo stesso tempo, evitare interruzioni nel percorso di apprendimento in un momento già delicato per la viabilità del territorio.